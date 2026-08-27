Azienda siciliana ricerca un autista qualificato per servizio di trasporto minori sul territorio presso centro educativo polivalente situato a Mazara del Vallo. Requisiti richiesti: Possesso di patente D; Possesso di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità; Disponibilità immediata; Affidabilità, puntualità e buone capacità relazionali

Condizioni contrattuali: Applicazione CCNL cooperative sociali – Livello C1; Monte ore settimanale: circa 20 ore; Monte ore complessivo: circa 1000 ore; Tipologia contrattuale: da definire in fase di selezione. Mansioni principali: Trasporto minori verso e dal centro educativo; Rispetto degli orari e dei percorsi assegnati; Cura e gestione del mezzo affidato. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77). È garantita assoluta riservatezza in tutte le fasi. Gli interessati possono inviare la propria candidatura compilando il seguente form: