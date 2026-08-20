Sei un/una Neuropsicomotricista (TNPEE) e cerchi un luogo dove la cura passa prima di tutto dall’empatia, dal sorriso e dal lavoro di squadra? L’èquipe del Centro di Riabilitazione AIAS di Castelvetrano quotidianamente opera con tale finalità. Il noto centro di Castelvetrano offre un contratto sicuro, stabile e flessibile in base alle preferenze dei candidati. Una collaborazione basata sul rispetto, sulla crescita e sul supporto reciproco.

L’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77) in possesso di laurea TNPEE, tanta motivazione e il desiderio di fare la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie. Sede di lavoro: Castelvetrano. Gli interessati possono inviare il Curriculum all’indirizzo email aiascastelvetrano@libero.it; Per info: 0924 907478 o WhatsApp al 379 2222631 – www.aiascastelvetrano.it