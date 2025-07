SB Prefabbricati, azienda leader nella produzione di manufatti in cemento armato, è alla ricerca di due nuove unità per il proprio reparto produttivo. Con una lunga tradizione di eccellenza e innovazione, l’azienda di Castelvetrano offre un’opportunità unica per chi desidera crescere professionalmente in un ambiente dinamico e stimolante.

Posizioni aperte

Ferraiolo . La risorsa si occuperà della realizzazione delle armature in ferro per la produzione di prefabbricati in calcestruzzo, seguendo tutte le normative di sicurezza e qualità.

. La risorsa si occuperà della realizzazione delle armature in ferro per la produzione di prefabbricati in calcestruzzo, seguendo tutte le normative di sicurezza e qualità. Operatore per il getto. Si occuperà della realizzazione di elementi prefabbricati in cemento armato, lavorando su linee di produzione interne allo stabilimento. Le sue mansioni includeranno l’allestimento del cassero, la posa delle gabbie di armatura già confezionate, il getto del calcestruzzo.

Requisiti richiesti

Esperienza pregressa nel settore dei prefabbricati in C.A.V. e C.A.P.

Capacità nell’utilizzo di attrezzature specifiche (macchine per il taglio e la piegatura del ferro, vibratori, ecc.)

Conoscenza delle normative di sicurezza sul lavoro

Attitudine al lavoro di squadra e rispetto delle tempistiche di produzione

Precisione, affidabilità e spirito di collaborazione

Contratto di lavoro

Per entrambe le posizioni aperte l’azienda offre un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga o assunzione stabile, garantendo l’inserimento in un ambiente di lavoro solido, professionale e strutturato e l’accesso a una formazione continua per l’aggiornamento sulle normative e le tecniche del settore.

Come candidarsi

Per maggiori informazioni, i candidati interessati possono chiamare il numero 0924 902852 durante gli orari lavorativi. I curriculum possono essere inviati all’indirizzo email info@sbprefabbricatisrl.it.

AUTORE. Giacomo Moceri