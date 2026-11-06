Il movimento civico “Obiettivo Città” di Castelvetrano ha nominato i referenti/portavoce sulla falsa riga della struttura che da tempo si è dato il M5S. Questo, spiegano in una nota, «per strutturare in modo chiaro ed inequivocabile la nostra presenza sul territorio e garantire un canale di comunicazione diretto, trasparente e costante, con i media e con la comunità». I referenti del movimento sono: Calogero Martire, Tommaso Bertolino, Giovanni Drago, Marco Adinolfi, Salvino Caime, Roberto Morici, Ruggia Benedetto, Fabio Basiricò, Giuseppe Morici e Benedetta Di Benedetto. «Vogliamo dare un punto di riferimento certo a tutti i cittadini che desiderano dialogare, proporre progetti e/o valide iniziative a sostegno e per la ripresa economico-culturale della nostra città», spiegano dal movimento, pronto ad avviare la costruzione di «un’idea che possa finalmente restituire fiducia e entusiasmo ai giovani spesso costretti a lasciare la propria terra natia in cerca di nuove e reali opportunità», concludono.