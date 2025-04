Secondo il movimento politico “Obiettivo città” l’11° seggio assegnato in consiglio comunale alla maggioranza dell’attuale sindaco Giovanni Lentini non gli spetterebbe. E, a tal fine, la consigliere Enza Viola e il Tommaso Bertolino, componente del Direttivo del movimento hanno scritto alla Prefettura di Trapani e agli uffici comunali. Secondo la Viola e Bertolino, infatti, il riferimento andrebbe ricercato nel procedimento utilizzato dagli Uffici preposti all’assegnazione dell’11° seggio di maggioranza. I due citano l’attuale legge elettorale che prevede l’attribuzione della maggioranza al sindaco proclamato eletto. Per i Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti – come nel caso di Castelvetrano – al candidato sindaco che vince viene assegnato il 60% dei seggi, il restante 40% va attribuito alla minoranza, secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.

Secondo quanto ribadiscono da “Obiettivo città”, «tenuto conto degli effetti determinati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.61/2022 (sull’interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 4 della legge regionale n. 35 del 1997), i seggi relativi al premio di maggioranza da assegnare alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco Lentini risultano 10 e non 11». A maggiore chiarimento “Obiettivo città” spiega che «nelle città con abitanti tra 10.001 e 30.000 toccano 9,6 seggi che, con arrotondamento per eccesso a garanzia della governabilità dell’ente, diventano 10 e non 11». Da chiarire, comunque, che “Obiettivo città”, seppur avrebbe potuto fare ricorso già appena dopo la proclamazione degli eletti, non l’ha fatto e soltanto ora solleva la questione.