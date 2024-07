Stabilimento balneare di nuova costruzione sito a Triscina di Selinunte cerca per imminente apertura le seguenti figure professionali da assumere per la stagione: bagnino in possesso di brevetto; ⁠banconista/barman; ⁠personale di sala. Gradita esperienza nel settore. Per ulteriori informazioni e candidature contattare l’indirizzo mail lidomisvago@gmail.com. Recapiti 3807914709 oppure 3382914141. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

AUTORE. Redazione