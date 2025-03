Nuovo incontro con l’Accademia Popolare del Gusto! Il 5 e 6 aprile il Dott. Alfonso La Rosa, naturalista esperto botanico ci insegnerà a riconoscere le erbe spontanee siciliane commestibili .

L’evento si articolerà in due incontri: SABATO 5 APRILE 2025, presso Chiesa della Badiella (Via Garibaldi-Castelvetrano) – Ore 15:30 -18:30 – incontro teorico frontale – Ore 18:30 -19:30 – laboratorio pratico; DOMENICA 6 APRILE 2025 – Ore 09:30 -13:00 – Escursione con raccolta e identificazione (località da definire) – Ore 13:00 -16:00 – Pranzo con degustazione di piatti a base di erbe presso Agriturismo Baglio Vecchio (Via Contrada Zangara snc – Castelvetrano). Contributo: *60 Euro, 55 euro per i soci (comprende incontro teorico, laboratorio pratico, escursione in campo e pranzo di degustazione) Posti limitati, prenotazioni entro martedì 1 parile.

Durante le ore di TEORIA verranno trattati argomenti sulla storia, importanza e utilizzi delle piante alimurgiche locali ma principalmente saranno esposte delle schede con oltre 50 specie presenti nel territorio siciliano e utilizzate a scopo alimentare. Ogni scheda presenterà l’immagine della pianta con in dettaglio tutti i caratteri morfologici utili ai fini del riconoscimento in campo, il suo nome scientifico, volgare italiano e dialettale; verranno inoltre proposte alcune ricette per gli utilizzi delle principali piante trattate.

Nel LABORATORIO saranno descritti gli esemplari freschi raccolti in campo dal docente con lo scopo di osservarne direttamente i dettagli e i caratteri morfologici utili ai fini diagnostici. Durante l’ESCURSIONE in campo saranno identificate le principali piante del territorio che verranno raccolte e nominate dall’esperto botanico. Per il PRANZO i piatti saranno a base di prodotti locali e piante alimurgiche del territorio. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

