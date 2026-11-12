Nuova mail e nuovo allarme bomba in alcuni istituti scolastici anche in Sicilia. A Castelvetrano l’allarme è giunto nuovamente al Polo liceale. A confermarlo è il dirigente scolastico Leonardo Mangiaracina. È successo anche in un plesso del “Capuana-Pardo”. Alcuni istituti cittadini hanno avvisato le famiglie dell’evacuazione in corso ma hanno invitato i genitori a non raggiungere gli istituti per prelevare i propri figli, sino a quando i dirigenti scolastici non riceveranno ulteriore comunicazione da parte della autorità competenti.

Anche un istituto superiore a Palermo questa mattina è stato evacuato. Ai genitori – dell’istituto di Palermo – è stato inviato un avviso: «Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10,50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna».