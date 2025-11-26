Risultano giacenti presso l’ufficio passaporti della Questura di Trapani circa 50 passaporti richiesti in passato dagli utenti e mai consegnati. Tali passaporti potranno essere ritirati dagli interessati entro il gennaio 2026 essendo ancora validi ed utilizzabili. Dal prossimo febbraio tali titoli di viaggio saranno annullati d’ufficio e sarà necessario quindi per gli interessati provvedere nuovamente al pagamento di tutti gli oneri connessi alla stampa.

Inoltre si fa presente che dal 28 ottobre u.s. è attivo anche per il territorio di Trapani il c.d. “Progetto Polis: Casa dei servizi della cittadinanza digitale” che prevede che presso gli sportelli postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti è possibile presentare la richiesta del Passaporto che, una volta prodotto dagli uffici della Polizia Amministrativa della Questura, potrà anche essere consegnato, sempre a cura delle Poste, presso il domicilio indicato dal richiedente in occasione della presentazione dell’istanza. Attualmente è pervenuta alla Questura documentazione proveniente dai comuni di Valderice, Salemi, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, Santa Ninfa, Salaparuta, Campobello di Mazara e dalle isole di Pantelleria e Favignana.