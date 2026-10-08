A 23 anni dalla fondazione del centro e a pochi giorni dal quarto anniversario dalla scomparsa del fondatore Vito Radosta Chinzi, avvenuta il 6 Ottobre 2022, due nuove aperture nel centro 3R che da sempre è un punto di riferimento per lo shopping di tutta la famiglia.

Venerdi 9 Ottobre alle 9.00 aprirà Franzy’s la regina del risparmio, il Superstore specializzato in prodotti per la cura della casa, detergenza, cosmetica, igiene personale e complementi d’arredo; ma non solo, al suo interno si potranno trovare piccoli elettrodomestici, decorazioni, accessori per auto e moto, prodotti per animali e articoli stagionali. Grande novità anche un assortito reparto alimentare con offerte strepitose. Vi invitiamo a sfogliare il volantino sui canali social ufficiali del gruppo.

Seguirà il successivo Venerdì 16 Ottobre alle 10.00 l’apertura di Stockato al primo piano del centro 3R accessibile tramite i tappeti mobili. Il noto marchio specializzato in prodotti tessili per la casa, biancheria, intimo, valigeria, articoli stagionali e offerte a prezzi da Stock tutto l’anno stupirà la clientela raddoppiando la superficie espositiva rispetto al punto vendita da cui si trasferisce, con tantissime novità, un assortimento mai visto e prezzi sempre competitivi.

In occasione dell’apertura ci saranno decine di offerte a prezzi mai visti, tute, pigiami, guanciali e tantissimo altro a prezzi da Stock.

E’ sempre attiva la pagina 3R Castelvetrano sul social Facebook dove sarà possibile rimanere sempre aggiornati con tutte le iniziative e promozioni commerciali delle aziende che fanno parte del centro.

Il Centro 3R Castelvetrano continua nel suo percorso commerciale di crescita costante e continua, qualificandosi come uno dei punti di riferimento per lo shopping.