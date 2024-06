La Fondazione Energia Italia annuncia ufficialmente la sua costituzione. Registrata presso il Registro Unico Nazionale delle Terze Settore (RUNTS) il 10 aprile 2024, la Fondazione si impegna a diffondere l’ideologia della sostenibilità applicandola a diverse tematiche, quali: economia sostenibile, tutela ambientale, ricerca e innovazione tecnologica e coesione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, che guida la Fondazione, è composto da: Battista Quinci, Presidente; Giuseppe Maltese, Vice-Presidente; Andrea Chiovo, Segretario ed Alessandra Artale, Consigliere. Il CdA, così composto, si pone come missione quella di promuovere il benessere sociale attraverso progetti e iniziative di interesse generale al fine di diventare motore di un cambiamento positivo nel territorio. La visione della Fondazione è contribuire attivamente al miglioramento della comunità, incentivando un approccio sostenibile e inclusivo.

Le prime campagne lanciate dalla Fondazione Energia Italia includono iniziative rivolte alle nuove generazioni con l’obiettivo di promuovere l’istruzione, la rigenerazione delle aree verdi al fine di sensibilizzare la comunità sulla tematica della tutela ambientale e iniziative volte a sostegno dello sport, dell’arte e della cultura.

Tra le principali iniziative:

Selinunte Green Festival: Un evento dedicato alla sostenibilità, che mira a creare uno spazio di aggregazione per idee e riflessioni su stili di vita più verdi e responsabili.

Green Re-Generation: Una raccolta fondi per trasformare terreni spogli e aree urbane grigie in verdi oasi, piantando alberi e creando parchi per ridurre l’anidride carbonica e ripristinare l’equilibrio ecologico.

Borse di studio per la New Generation: Un’iniziativa per supportare giovani meritevoli che desiderano studiare nei settori della sostenibilità, della conservazione ambientale e delle energie rinnovabili, investendo nel futuro della Green Generation.

La Fondazione Energia Italia annuncia, inoltre, l’avvio della sua campagna di donazioni, invitando tutti, attraverso il proprio sostegno, a contribuire alle campagne.

Coloro che condividono la missione della Fondazione e desiderano contribuire al lavoro svolto sono invitati a considerare la possibilità di effettuare una donazione, strumento fondamentale per consentire alla Fondazione di realizzare un impatto positivo nel tessuto sociale.

Ogni donazione, grande o piccola, aiuta a finanziare progetti dedicati all’istruzione, alla tutela ambientale, alla ricerca tecnologica e alla coesione sociale.

La Fondazione mira a coinvolgere privati e aziende, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di sostenitori al fine di generare un cambiamento etico e culturale basato sull’ideologia della sostenibilità attraverso piccoli gesti di altruismo, come quello di donare il proprio 5×1000.

Per maggiori dettagli sulle modalità di donazione e su come fare la differenza, si invita a visitare il sito: Donazione – Fondazione Energia Italia.

La Fondazione Energia Italia è entusiasta di iniziare questo percorso e invita tutti coloro che condividono i valori e gli obiettivi a partecipare attivamente per “essere fonte d’ispirazione per gli altri e costruttori di socialità circolare”.

Per ulteriori informazioni e per supportare la Fondazione Energia Italia, si invita a visitare il sito web https://fondazioneenergiaitalia.info/

AUTORE. Redazione