C’è anche il nuovo sistema di videosorveglianza che dovrà essere realizzato a Castelvetrano tra quelli per i quali la Prefettura di Trapani ha espresso parere favorevole. Durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza sono stati esitati favorevolmente gli impianti presentati dai Comuni di Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Valderice, Paceco, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Gibellina, Partanna, Salaparuta, Salemi, Petrosino e San Vito Lo Capo, da finanziare con fondi statali nell’ambito della procedura indetta dal Ministero dell’Interno con decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. A questi si aggiunge quello di Castelvetrano. Ora i progetti validati tecnicamente dalla Zona TLC Sicilia Occidentale della Polizia di Stato e corredati del parere favorevole del Comitato provinciale, saranno trasmessi al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che ne valuterà in via definitiva l’ammissibilità al finanziamento, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate, in ambito nazionale, in 24,5 milioni di euro per l’anno 2024.

L’approvazione delle progettualità è stata preceduta dalla firma, tra il Prefetto e i sindaci interessati dei relativi “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, che prevedono azioni volte alla promozione del rispetto del decoro urbano e alla prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria ed individuano nell’installazione di sistemi di videosorveglianza comunale un valido strumento per il raggiungimento di tale finalità.

