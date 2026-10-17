Assostampa Trapani, il sindacato unitario dei giornalisti, ha eletto la nuova segreteria provinciale. Alla guida del sindacato è stata eletta Mariza D’Anna, giornalista professionista e fino ad ora tesoriera della segreteria, che sarà collaborata da Francesco Mezzapelle, giornalista pubblicista, eletto vice segretario, mentre tesoriere è stato eletto Mario Torrente, anche lui giornalista pubblicista. Il voto è avvenuto sabato 17 ottobre durante l’assemblea che si è tenuta presso la sede della segreteria a Casa Santa Erice. Il segretario uscente Vito Orlando e il vice Max Firreri non si sono ricandidati ma sono stati eletti come delegati al congresso regionale dell’Assostampa che si terrà dal 24 al 26 novembre a Isola delle Femmine. Orlando sarà delegato per i professionisti, mentre Max Firreri insieme a Simona Licata sono delegati per i pubblicisti.