Nuova segnaletica orizzontale per la via Caduti di Nassirya a Castelvetrano. A disporla è stata la Polizia Municipale che, per alcuni giorni, regolerà il traffico sull’importante arteria viaria, dove si verificheranno alcuni rallentamenti. Gli ultimi interventi per la segnaletica orizzontale in via Caduti di Nassirya risalgono a qualche anno addietro. Ora si è reso necessario ridisegnarla in vista anche dell’intenso traffico che si registrerà lungo quella via che serve le attività commerciali dell’area artigianale.

