Il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina ha firmato l’ennesima ordinanza per un intervento «contingibile e urgente» necessario per installare la segnaletica verticale e realizzare quella orizzontale nelle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. Il provvedimento è del 6 agosto scorso. Il Comune ha acquistato nuova segnaletica da collocare in zone dove manca e per sostituire quella deteriorata. Da qui l’incarico alla “Ags multiservice” con sede a Campobello di Mazara per un importo di 3 mila euro. Il sindaco ha demandato al responsabile della Polizia municipale «gli atti conseguenti nel rispetto della normativa vigente».