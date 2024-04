Sono trascorsi 66 anni da quel giorno speciale in cui Nino Cosentino e Anna Forbini hanno scambiato i voti nuziali, promettendosi amore eterno il 22 aprile 1958. E oggi, mentre celebrano le loro nozze di gelsomino, rivivono ogni istante degli anni meravigliosi vissuti insieme. La loro storia d’amore è un racconto di fedeltà e dedizione, di momenti affrontati sempre insieme con forza e amore. Per 66 anni, ogni risveglio è stato un dono, ogni sorriso un tesoro condiviso, ogni paura superata abbracciati l’uno all’altra.

Sebbene abbiano vissuto per un periodo in Germania, il cuore di Nino e Anna è sempre stato qui, a Castelvetrano, dove hanno costruito la loro casa e la loro famiglia. Nino, con la sua dedizione al lavoro di muratore, ha forgiato non solo muri, ma anche il legame indissolubile con la sua amata Anna. Mentre Anna, casalinga amorevole, ha reso la casa un rifugio di calore e amore per tutti i membri della famiglia. E che famiglia! Quattro figli, otto nipoti e dieci pronipoti, che sono la testimonianza vivente dell’amore e della dedizione di Nino e Anna alla loro famiglia. Oggi, l’augurio per Nino e Anna è che possano continuare questo cammino d’amore, tenendosi sempre per mano. Che ogni giorno sia un altro capitolo di questa straordinaria storia d’amore.