La zona commerciale di Castelvetrano è sempre al centro dell’interesse di molte aziende nazionali ed internazionali. Un’altra grande novità pone l’attenzione sul centro 3R nel quale presto ci sarà una nuova apertura di un superstore nei locali dove prima era presente il settore bricolage.

All’interno dello stesso complesso commerciale, di proprietà della Immobiliare Le Gardenie srl della famiglia Radosta Chinzi, dove sono già presenti Acqua e Sapone, Toys Center e Bimbo Store, un nuovo superstore dedicato allo shopping familiare amplierà la varietà della spesa e valorizzerà tutto il polo.

Il negozio di oltre 2200 mq di superficie complessiva, all’interno dello stesso complesso immobiliare 3R di oltre 6.000 mq accoglierà i clienti tutti i giorni e sarà un centro di attrazione per la strategica zona commerciale di Castelvetrano e per la Sicilia Sud Occidentale. Il nuovo centro verrà presto rinnovato e adeguato agli standard del superstore che prosegue nei programmi di crescita del marchio in Sicilia.