Una serie di furti ha interessato Gibellina tra il 10 e l’11 settembre. Sarebbero tre le abitazioni prese di mira nel giro di poche ore, mentre nella stessa serata è stato denunciato anche il furto di un portafogli ai danni di un’anziana che si trovava per strada. Per gli episodi sono state presentate denunce ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

Intorno alla mezzanotte i malviventi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero riusciti a entrare in un’abitazione di via Pietro Ippolito dopo aver forzato alcune finestre. All’interno si trovava il proprietario di casa, un uomo di 75 anni. I ladri avrebbero quindi messo a soqquadro le stanze, portando via denaro contante e gioielli. La vittima si è accorta di quanto fosse accaduto solo la mattina seguente.

Subito dopo sarebbe stata presa di mira un’abitazione adiacente. In questo caso la coppia che si trovava all’interno si sarebbe svegliata durante l’intrusione da un malvivente che indossava un passamontagna. In questo caso, i ladri non hanno portato via nulla di valore. Un terzo furto in abitazione era stato registrato qualche ora prima in una zona poco distante dal centro cittadino. Saranno le indagini a stabilire se i tre episodi siano riconducibili alle stesse persone.

La successione degli episodi nell’arco di poche ore ha inevitabilmente destato preoccupazione tra i residenti. Risulta singolare anche il fatto che i ladri siano entrati in abitazioni incuranti della presenza di persone all’interno.