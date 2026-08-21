In occasione della Notte Bianca del Mare, in programma a Marinella di Selinunte questa sera, venerdì 21 agosto, il Comando della Polizia Locale ha disposto una regolamentazione straordinaria della viabilità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento degli eventi.

Dalle ore 15:00 di venerdì 21 agosto alle ore 03:00 di sabato 22 agosto, e comunque fino a cessate esigenze, saranno vietati transito, sosta e fermata, con rimozione forzata, nelle seguenti strade e piazze:

LATO EST • Via Giovanni Caboto, dall’incrocio con Piazzale delle Metope fino a Piazza Efebo • Piazza Efebo • Via Scalo di Bruca anche lato muraglione • Piazza Empedocle • Via del Cantone, nel tratto interessato dalla manifestazione LATO OVEST • Via Marco Polo • Via Pigafetta, nel tratto interessato dalla manifestazione

Dalle 15:00 alle 20:00 sarà consentito l’accesso ai residenti muniti di apposito pass ZTL e ai veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di CUDE, secondo le modalità previste dall’ordinanza. È comunque vietata la sosta per dare la possibilità al montaggio di stand e attrezzature organizzative.

Sono inoltre disponibili 7 aree di sosta riservate alle persone con disabilità: • 3 in Via del Cantone • 4 in Via Pigafetta; Sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, emergenza e delle Forze di Polizia.

Sono disponibili numerose aree di sosta prima dell’ingresso nella zona interessata dalla manifestazione, tra cui:

Via Giovanni Caboto, Piazzale Bovio Marconi, Via Pirro Marconi, Piazzale delle Metope, Via della Cittadella, Via Palinuro, Via Persefone, Via degli Argonauti e Piazza Stesicoro. La navetta transiterà fino alle ore 20:00 sul lato dello Scaro. Dopo le ore 20:00, il servizio sarà effettuato fino al varco della ZTL di Via Caboto.

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Si invita la cittadinanza e tutti i visitatori a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a rispettare i divieti e a programmare per tempo gli spostamenti.