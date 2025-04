“NONSONOCOSA” è il nome dato alla prima edizione del Festival della Fotografia sociale organizzato dall’associazione “Senza Nome” a Castelvetrano. L’iniziativa – partita dall’idea di un gruppo di giovani con la passione per la fotografia come mezzo espressivo per raccontare fatti e luoghi – prenderà il via il 30 aprile e coprirà l’intero mese di Maggio con eventi quali mostre, incontri tematici, corsi di fotografia e workshop con ospiti di risalto nazionale e internazionale come Mattia Crocetti e Camilla Milani.

«L’associazione ha deciso di raccontare Castelvetrano e l’esperienza castelvetranese passata e presente convogliando nel frattempo una nuova comunità artistica di giovani “rimasti” sul territorio» – racconta a castelvetranoselinunte.it Giancarlo Filardo, presidente dell’associazione “Senza Nome”. «Il via di “NONSONOCOSA” avverrà il 30 aprile alla Collegiata dei SS Pietro e Paolo, con il primo appuntamento del Corso di Fotografia base che sarà tenuto dai docenti Oscar Melucco ed Ezio Fiorenza. Il corso prevede 6 lezioni settimanali dedicate all’apprendimento delle tecniche fotografiche fondamentali» – spiega. Il corso promosso da “Senza Nome”, infatti, vuole essere uno strumento pensato proprio per chi parte da zero e vuole acquisire le competenze necessarie per fotografare con consapevolezza e tecnica adeguata. I maestri Oscar Melucco ed Ezio Fiorenza guideranno due gruppi distinti, ciascuno con un massimo di 20 partecipanti in un percorso accessibile e completo.

Una seconda fase di “NONSONOCOSA” prenderà il via Domenica 3 Maggio (sempre alla Collegiata dei SS Pietro e Paolo) con la mostra multidisciplinare denominata “PORTAL”. «La scoperta di archivi fotografici storici e inediti ci ha spinti a voler creare iniziative che potessero restituire alla cittadinanza l’esperienza collettiva del passato, confrontandola con quella del presente, che abbiamo acquisito consegnando macchine fotografiche usa e getta a 36 giovani diretti verso il documentare la loro esperienza presente di paese» – racconta Filardo – . La mostra consisterà in un’esposizione tradizionale di stampe gicleè incorniciate e in diverse installazioni audiovisive con l’ausilio di proiettori dislocate per i locali della Collegiata. Il materiale esposto è stato estrapolato da archivi inediti di foto amatori di Castelvetrano, quali l’archivio “De Pasquale”, curato e restaurato dall’Associazione stessa, l’archivio “Napoli” ed altri di autori vari.



Punto cruciale del festival, i workshop tenuti da fotografi professionisti durante i weekend di maggio. Gli incontri tratteranno tematiche rilevanti sul territorio del sud Italia, la socialità e l’impegno civile. Tra i docenti Mattia Crocetti e Camilla Miliani che, oltre a tenere delle lezioni di fotografia, esporranno alcune delle loro opere. Un workshop sarà inoltre dedicato ai processi di sviluppo analogico e ingrandimento fotografico in bianco e nero.



Infine, saranno organizzate delle uscite fotografiche in luoghi significativi del territorio per avere la possibilità di applicare sul campo tecniche e approcci appresi durante i corsi o, più semplicemente, per incontrare altri appassionati con cui condividere delle esperienze formative ed inclusive. Le uscite prevedono una visita al Parco Archeologico di Selinunte, un’esperienza al Teatro Selinus con una rappresentazione teatrale esclusiva per i fotografi, e altre due uscite in località che verranno confermate a breve. La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria.

Maggiori informazioni sul sito e i social di NONSONOCOSA



AUTORE. Redazione