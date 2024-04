In un palazzetto dello sport gremito di gente a Salemi l’Asd “Non solo vela” di Castelvetrano ha conquistato il titolo di campione territoriale under 16 di pallavolo. La finale si è disputata su campo neutro e ha visto sfidarsi in campo due squadre castelvetranesi: la “Non solo vela”, appunto, guidata da Francesca Isoldi e la “New free volley” allenate da Margherita Lipido. Ad avere la meglio, dopo due ore di gara e cinque set disputati, è stata proprio la “Non solo vela”, che ha vinto il tie-break e si è aggiudicata il titolo di campione territoriale under 16 della Fipav Trapani col risultato di 3 a 2.

Una gara sempre equilibrata e imprevedibile con cinque set disputati ad alto livello che ha visto alla fine trionfare i sani valori dello sport. Per la città di Castelvetrano un risultato storico, visto che due squadre della stessa città si sono sfidate in finale, a conferma dell’ottimo lavoro che le società sportive della città stanno portando avanti. E in una finale tutta castelvetranese non potevano che essere castelvetranesi anche i fischietti. Per dirigere la gara, infatti, sono stati designati Giacomo Moceri come primo arbitro e Diego Lonardo come secondo arbitro.

AUTORE. Redazione