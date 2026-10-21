Tra le strutture ricettive controllate che non comunicavano i nomi degli ospiti c’è finito anche il b&b di Marsala che, qualche giorno addietro, è stato coinvolto da assembramenti di residenti perché all’interno ci sarebbero stati i presunti autori di alcuni furti nella zona. Così la Polizia ha denunciato in stato di libertà ben sei tra proprietari e gestori di strutture ricettive in provincia che avrebbero omesso la comunicazione obbligatoria degli ospiti alla Polizia. Le generalità, infatti, vanno comunicate entro sei ore dal loro arrivo, qualora il soggiorno abbia una durata inferiore alle 24 ore, ed entro le 24 ore successive per i soggiorni di durata superiore. Dalla Questura di Trapani garantiscono che l’attività di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi mesi al fine di garantire un costante controllo del fenomeno.