Ci sono luoghi che, nell’immaginario collettivo, vengono associati al dolore e alla separazione. Ma possono diventare anche spazi di accoglienza, umanità e conforto, nei quali le persone e le loro famiglie trovano il sostegno necessario per affrontare i momenti più difficili della vita.

È questo il significato della toccante testimonianza della famiglia di Ninni Bonura, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine all’intera équipe dell’Hospice “Raggio di Sole” di Salemi, raccontando l’esperienza vissuta durante il percorso di assistenza al proprio caro. «Quando si sente pronunciare la parola hospice, si pensa spesso a una separazione. Noi abbiamo scoperto il contrario: si può lasciare la propria casa senza smettere di sentirsi a casa», raccontano i familiari dell’imprenditore noto in tutto il territorio per la sua lunga esperienza nel mondo del commercio di dispositivi elettronici.

Un’esperienza nella quale la professionalità del personale sanitario si è accompagnata a un’attenzione costante verso le esigenze emotive dei pazienti e dei loro cari. Medici, infermieri, operatori sociosanitari e psicologi hanno rappresentato, secondo la famiglia, un punto di riferimento non soltanto per l’assistenza sanitaria, ma anche per il sostegno umano.

«Non eravamo visitatori in attesa di un orario. Eravamo familiari liberi di essere presenti, accolti ogni giorno con naturalezza e rispetto». Bonura conosceva già la struttura, dove aveva trovato ascolto, fiducia e un importante supporto psicologico. Una serenità che esprimeva attraverso poche parole, oggi diventate particolarmente significative per i suoi familiari: «Non mi lasciano mai da solo».

Quando le sue condizioni di salute si sono aggravate, la famiglia ha compreso quanto quella sensazione di protezione riguardasse anche loro. La testimonianza mette in evidenza il valore delle cure palliative, un percorso assistenziale che non si limita alla gestione dei sintomi, ma considera la persona nella sua interezza, prestando attenzione anche alla dimensione psicologica e alle necessità dei familiari.

«Le cure palliative non cancellano il dolore né possono cambiare il destino di una malattia. Ma possono custodire la dignità di una persona e permettere a una famiglia di affrontare il momento più difficile senza sentirsi abbandonata».

Tra i passaggi più emozionanti del racconto c’è quello che riguarda uno dei figli di Bonura. Dopo il funerale, ha sentito il desiderio di tornare all’hospice. Non per ricevere assistenza o chiedere qualcosa, ma semplicemente per ringraziare le persone che avevano accompagnato la famiglia. Un gesto spontaneo che racchiude il senso di un’esperienza segnata inevitabilmente dalla sofferenza, ma anche dalla riconoscenza.

La famiglia Bonura ha voluto rivolgere un messaggio anche a quanti si trovano ad affrontare la difficile decisione di affidare una persona cara a una struttura dedicata alle cure palliative, invitandoli a conoscere queste realtà, informarsi e confrontarsi con i professionisti sanitari, senza lasciare che sia soltanto la paura a orientare le proprie scelte.

«Perché anche quando guarire non è più possibile, c’è ancora moltissimo che si può fare per prendersi cura». Il ringraziamento si conclude con parole che rappresentano il cuore dell’intera testimonianza, rivolte a tutti i professionisti dell’Hospice Raggio di Sole di Salemi. «Noi non potremo mai ricordare quei giorni senza dolore. Ma grazie a voi non potremo mai ricordarli senza amore».

Una testimonianza che racconta quanto la qualità dell’assistenza sanitaria passi anche attraverso la capacità di ascoltare, comprendere e accompagnare le persone, soprattutto quando la medicina non può più offrire una guarigione, ma può ancora garantire cura, dignità e vicinanza.