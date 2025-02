Ancora una volta la Sicilia come scenario di un nuovo film, il noto regista Christopher Nolan ha scelto infatti la nostra isola per alcune scene del suo nuovo progetto artistico sul mito dell’Odissea di Omero. L’inizio delle riprese è previsto nella primavera di questo anno. Le isole Egadi e le Eolie sarebbero state individuate nel piano di produzione della pellicola. Sarebbero già state prenotate centinaia di camere a Favignana, Lipari e Vulcano per ospitare lo staff di produzione. Un cast stellare, tra i quali Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Charlize Theron. Recentemente, è stato confermato anche l’ingresso nel cast di Jon Bernthal. La data di uscita del film è prevista per il 17 luglio 2026.

AUTORE. Redazione