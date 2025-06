L’assessore comunale di Castelvetrano Rosalia Ventimiglia ha incontrato l’assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano per affrontare il tema del contrasto alla violenza di genere. A poche settimane dalla tragedia che si è verificata a Castelvetrano (Mary Bonanno uccisa dal marito Francesco Campagna che si è poi suicidato), la Ventimiglia ha espresso la volontà di avviare percorsi di supporto alle donne vittime di violenza e agli uomini che vogliono intraprendere un percorso di riabilitazione. L’assessore Albano si è detta disponibili a sostenere iniziative promosse dal Comune in tal senso. Rosalia Ventimiglia ha illustrato all’Albano che già a Castelvetrano è attivo uno sportello antiviolenza, grazie al lavoro delle associazioni “Cotulevi” e “Palma Vitae”, «realtà che continueranno ad essere protagoniste nei prossimi passi che l’Amministrazione intende compiere», ha detto la Ventimiglia. L’assessore ha anche ribadito che, a breve, saranno messe in campo azioni concrete sui territori, nelle parrocchie e nelle scuole.

AUTORE. Redazione