Una catena umana attorno al tempio di Segesta che vedrà insieme sindaci e cittadini per dire no al deposito di rifiuti radioattivi nei territori di Calatafimi-Segesta e Fulgatore. Si terrà domenica 7 aprile alle ore 10 su iniziativa del Comitato contro i rifiuti guidato da Massimo Fundarò. I due siti sono stati individuati dalla Sogin per conto del Ministero dell’ambiente. Sono 51 le zone idonee inserite nella Carta nazionale delle aree stilata dalla Sogin perché hanno i requisiti in linea con i parametri previsti dalla Guida tecnica Isin, che recepisce le normative internazionali per questo tipo di strutture.

Il comitato ha invitato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e di Calatafimi-Segesta Francesco Gruppuso e il presidente della Regione Renato Schifani e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. «La vocazione naturalistica e turistica dei territori individuati e le motivazioni contenute nella relazione tecnico scientifica prodotta – scrivono i componenti del comitato – dicono che i siti sono assolutamente non idonei a diventare deposito di tutte le scorie nucleari d’Italia».

