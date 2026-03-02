Partono i lavori di ripavimentazione stradale della regia trazzera Niscemi – S. Michele di Ganzaria, appaltati in somma urgenza attraverso gli uffici Regionali del Genio civile di Caltanissetta. Si tratta di un’arteria strategica, visto che la SP 11 è stata interrotta a causa della frana che ha interessato il centro abitato di Niscemi. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha consegnato i lavori della strada che collega Niscemi alla SP 12 alla ditta affidataria “Lo Monaco costruzioni srl” di Casteldaccia. L’intervento interessa un tratto di oltre sei chilometri e il Genio civile di Caltanissetta nei giorni scorsi ha provveduto a spianare la strada. I lavori, della durata di 60 giorni circa, consisteranno nella stesura dell’asfalto con tappetino bituminoso, nella sistemazione della segnaletica e nella messa in sicurezza. Il finanziamento complessivo è pari a 890 mila euro.

«Si tratta – ha detto il Presidente Schifani – di un intervento necessario e urgente per assicurare i collegamenti stradali con Niscemi, alla luce della impraticabilità delle altre arterie a causa della frana. Abbiamo un obiettivo chiaro: non isolare la città e non fermare le imprese. La riqualificazione della strada è una prima risposta concreta per garantire una viabilità alternativa efficace e sicura e dare certezze ai cittadini. Inoltre, attraverso lo strumento commissariale, metteremo in sicurezza e riqualificheremo anche le SP 82 e SP 35, con un progetto esecutivo già pronto da otto milioni di euro».