In tutte le stazioni dei carabinieri della provincia di Trapani è stato distribuito un gioco da tavolo intitolato “Viaggio nella consapevolezza contro la violenza di genere”. Il progetto, realizzato dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, è stato ideato per sensibilizzare i giovani e gli adulti con cui interagiscono, sul delicato tema della violenza di genere, l’obiettivo primario dell’Arma è far capire ai bambini che la violenza di genere non è mai giustificata. Il gioco offre soluzioni concrete su come affrontare situazioni di disagio e incoraggia la comunicazione, strutturandosi lungo un percorso di 50 caselle dove attraverso un’esperienza ludica e coinvolgente, i giocatori hanno l’opportunità di apprendere concetti importanti come il rispetto reciproco, l’importanza di chiedere aiuto in caso di necessità e il comportamento da tenere in situazioni difficili, nel quale ogni partecipante riveste un ruolo fondamentale nel prevenire e contrastare la violenza di genere.

Ad arricchire il progetto vi sono due strumenti di immediata utilità: il “Violenzametro” e il “Bullizzometro”: si tratta di vere e proprie guide visive che aiutano i ragazzi a capire se si trovano vittime di dinamiche di violenza o bullismo, fornendo indicazioni chiare su come chiedere supporto psicologico e come rivolgersi alle Forze dell’Ordine per denunciare.