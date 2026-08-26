Un incendio di vegetazione ha minacciato, stanotte, alcune abitazioni del borgo di Scopello, a Castellammare del Golfo. Le fiamme si sono sviluppate su un fronte della collina e presto, alimentate dal vento di scirocco, stavano raggiungendo alcune abitazioni. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Per alcune case è stato necessario, a scopo precauzionale, fare evacuare le persone all’interno. Dopo che vigili del fuoco, protezione civile e Corpo Forestale hanno spento le fiamme, le persone hanno potuto fare rientro all’interno delle loro abitazioni.