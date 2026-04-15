I carabinieri di Erice hanno arrestato, per furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, un uomo trovato a bordo del proprio mezzo con quadri di valore, vasi in ceramica ed oggettistica d’argento, poco prima asportati da un’abitazione del centro di Erice. I carabinieri in seguito ad alcuni furti di maioliche e materiale artistico di interesse storico avvenuti nei mesi scorsi, avevano intensificato i servizi di prevenzione eseguiti sul territorio, avviando al contempo un’attività di analisi su casi analoghi al fine di risalire all’autore/autori dei predetti furti. Nell’ambito di questa attività l’attenzione era stata focalizzata su una ristretta cerchia di persone tra cui il soggetto in questione al quale da poco era stata variata la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto con una meno afflittiva.

I militari dell’arma hanno avuto la possibilità di seguire il mezzo in uso all’uomo mentre si trovava vicino a un’abitazione dove l’uomo stava tentando di forzare la porta finestra di un’abitazione di Erice per entrare. All’interno del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto un quadro dipinto ad olio raffigurante la Madonna di Custonaci, un quadro con cornice in foglia d’oro zecchino, un vaso in ceramica, un piatto in ceramica e varia oggettistica d’argento.