A undici anni esatti dal primo tour che organizzò il Vespa club di Castelvetrano, è partito dalla città un viaggio speciale: il memorial dedicato a Francesco Clemente e Antonino Franco, soci e amici fraterni, scomparsi due anni fa, che oggi non sono più fisicamente sulla strada, ma restano il motore di ogni chilometro percorso. Undici appassionati di Vespa hanno percorso 920 chilometri in giro per la Sicilia, toccando i più importanti centri come Taormina, Marzamemi, Messina, Cefalù, Palermo, Agrigento. «Non è stato un semplice raduno, ma un vero e proprio pellegrinaggio di sentimenti – spiegano gli organizzatori – ogni curva affrontata in sella alla due ruote più iconica d’Italia si è trasformata in un momento di comunione, un modo intimo e collettivo per sentire Francesco e Antonino ancora vicini, presenti nel rombo dei motori e nei sorrisi di chi ha voluto esserci».