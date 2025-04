Il ristorante “Camurria – Food & pizza experience” ha inaugurato la nuova sede in via Trapani, 5 nella frazione di Tre Fontane , a Campobello di Mazara. I locali fanno parte del patrimonio immobiliare del Comune, dopo la confisca avvenuta dalla magistratura nei confronti di un soggetto rimasto implicato in vicende giudiziarie. La nuova assegnazione è avvenuta con bando pubblicato dal Comune. La titolare dell’attività commerciale, Linda Bertolino ha tagliato il nastro insieme al sindaco Giuseppe Castiglione, al Vescovo emerito Domenico Mogavero (che ha benedetto i locali) e il segretario generale del Comune Livio Elia Maggio. I locali sono stati rinnovati negli arredamenti con particolare cura, la cucina è stata allestita con strumenti di ultima tecnologia. Un importante investimento per garantire un servizio efficiente al pubblico della borgata marinara.

Alle spalle della titolare di origini marsalesi, c’è una lunga esperienza nel mondo della ristorazione. Una garanzia per clienti locali e turisti che sceglieranno “Camurria” per una cena a base di pesce oppure una gustosa pizza. Un’occasione da non perdere per chi cerca un’esperienza di gusto autentico. Il locale è aperto ogni giorno a cena, la domenica sia a pranzo che a cena (chiuso il martedì). Il locale si presta anche per banchetti. Info e prenotazioni al numero 3273812132.