ASCOLTA L'ARTICOLO

La sagoma di una nave da guerra è stata visibile oggi dalle borgate di Triscina e Marinella di Selinunte. Il pensiero di molti è andato subito ai terribili eventi bellici che interessato l’Ucraina in questi giorni. L’imbarcazione al largo della nostra costa pare però non avere alcun collegamento con la guerra di questi giorni. E’ iniziata infatti lo scorso 21 febbraio l’esercitazione Dynamic Manta 2022. Un’attività che impegnerà fino al 4 marzo nel Mediterraneo Centrale, uomini e mezzi di 9 Paesi Alleati per una delle più importanti e complesse esercitazioni antisommergibile della NATO.

La Dynamic Manta – si legge sul sito internet del Ministero della Difesa – è un’esercitazione pianificata e condotta annualmente dal Comando Marittimo Alleato della NATO (NATO Allied Maritime Command – MARCOM), che si svolge nel Mediterraneo centrale, lungo le coste orientali della Sicilia, mirata principalmente all’addestramento e alla condotta delle operazioni di difesa anti sommergibile (Anti Submarine Warfare – ASW). Già denominata Dog Fish, l’esercitazione, nella sua attuale veste, viene pianificata annualmente dal 2013 e non è legata all’attuale situazione nell’Europa orientale.

Ecco due foto di Giuseppe Pizzo, fotografo sportivo professionista

Ecco una foto realizzata dalla nostra redazione

Quest’anno quattro sommergibili provenienti da Francia, Grecia, Italia, e Stati Uniti, sotto il controllo del Comando Sommergibili della NATO (NATO Submarine Command – COMSUBNATO), si addestreranno insieme a undici navi di superficie provenienti da Canada, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti. Parteciperanno anche otto velivoli da pattugliamento marittimo (Maritime Patrol Aircraft – MPA) ed otto elicotteri, sotto il controllo del NATO Maritime Air Command (MARAIRNATO). Il tutto sotto il comando del Contrammiraglio Mauro Panebianco, Comandante del Secondo Gruppo Navale permanente della NATO (Standing NATO Maritime Group 2 – SNMG 2).

La Marina Militare Italiana prende parte all’esercitazione con la fregata Margottini, che è anche flagship della SNMG2, la fregata Carabiniere, il sommergibile Salvatore Todaro e gli elicotteri del 3° Gruppo Elicotteri di base nella Stazione Elicotteri di Catania (Maristaeli Catania). Inoltre l’Italia assicura il supporto logistico della base navale di Augusta e della base aerea dell’Aeronautica Militare di Sigonella a Catania.

AUTORE. Redazione