In provincia di Trapani è nato l’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, costituito presso la Prefettura di Trapani e nell’ambito della Conferenza permanente per il monitoraggio degli incidenti stradali e l’analisi dei profili di vulnerabilità del sistema di prevenzione generale. Lo scopo dell’Osservatorio è quello di individuare efficaci strategie di contrasto per prevenire gli incidenti stradali. L’organismo è presieduto dal Prefetto Daniela Lupo ed è composto dai rappresentanti delle Forze dell’ordine, delle Polizie municipali e dell’Anas. L’organo sarà integrato anche con rappresentanti di ai altri enti pubblici o privati, la cui partecipazione sarà ritenuta utile per il conseguimento delle finalità preposte dell’Osservatorio.

AUTORE. Redazione