Anche 9 cittadini di Gibellina – tra operatori e volontari – partecipano al corso di formazione per operatori e volontari che svolgeranno la propria attività nell’ambito del programma “Nati per leggere”. Altri momenti formativi si stanno svolgendo nei Comuni di Calatafimi-Segesta, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta. Gli obiettivi del corso sono: conoscere le finalità, i principi portanti e le modalità operative del programma “Nati per leggere”, le fasi di sviluppo della bambina e del bambino in relazione ai libri, i benefici della lettura condivisa in famiglia, i ruoli delle persone impegnate nella promozione della lettura; le caratteristiche dei libri, le modalità per favorire la lettura dialogica, la comunicazione efficace con i genitori, le strategie di comunicazione e i materiali, gli aspetti organizzativi e logistici delle iniziative “Nati per leggere” dedicate alle famiglie. Il corso si svolge in due parti: la prima a distanza su piattaforma Moodle CSB (7 ore) e poi un incontro conclusivo sabato 21 novembre 2026, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso la biblioteca comunale “Gesualdo Bufalino” di Gibellina. Ulteriori corsi formativi per 30 operatori e volontari inizieranno entro la fine del 2026 nei Comuni di: Salemi, Castellammare, Partanna, Campobello e Castelvetrano.