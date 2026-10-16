A restaurare le panchine ci ha pensato l’associazione “Voce pubblica” e il club nautico di Torretta Granitola (per quelle della borgata) mentre le casette le ha donate Nino Montalbano. Così ha preso il via il progetto “La panchina del libro” che il sindaco Daniele Mangiaracina ha annunciato sul proprio profilo Facebook come «un piccolo grande passo per promuovere la lettura, la condivisione e l’amore per la cultura nel nostro territorio». Le casette sono state già installate vicino a due panchine, una in via Giuseppe Garibaldi a Campobello di Mazara e l’altra in piazza Duca degli Abruzzi a Torretta Granitola. Dentro le casette si potranno scambiare i libri preferiti. E tra i ringraziamenti del primo cittadino sono citati la piccola Giulia per avere dipinto le panchine e Agostino Dimitri (Mister D) per la sua opera, ossia una poesia che verrà pitturata sulla panchina di Campobello.