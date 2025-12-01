Nasce a Campobello di Mazara “AZZURRI PER CAMPOBELLO”, un nuovo movimento politico, a renderlo noto i Componenti del Direttivo Comunale di Forza Italia di Campobello di Mazara.

La decisione giunge dopo la mancata individuazione di una linea politica condivisa con la Segreteria Comunale e Provinciale, circostanza che ha reso necessario avviare un nuovo percorso di impegno civico e politico.

AZZURRI PER CAMPOBELLO riunisce tesserati, simpatizzanti e cittadini che desiderano contribuire alla costruzione di un progetto politico alternativo e credibile in vista delle prossime elezioni comunali.

Il Movimento si fonda su apertura, dialogo e inclusione: non pone veti ad alcuna forza politica o realta’ civica e invita tutti coloro che credono nella rinascita della Citta’ a partecipare ad un percorso di ricostruzione condivisa.

Tra i componenti: ABATE VITO, BRUNO GIOVANNI, DI NATALE MICHELE, INDELICATO DANIELE, STALLONE GIUSEPPE, GIUSEPPE CARAVA’.

Segretario del Movimento MICHELE DI NATALE Portavoce del Movimento Dott. GIUSEPPE CARAVA’