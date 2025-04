Il Sistema delle Piazze di Castelvetrano si prepara a vivere un altro fine settimana all’insegna della musica e del divertimento. Due eventi imperdibili, organizzati da Cusà e Cafè d’Aragona, sono in programma per venerdì 18 e sabato 19 aprile.

A partire dalle ore 22:00 di venerdì 18 aprile il cuore del Sistema delle Piazze sarà animato dalle note della Experience Negramaro, una tribute band pronta a far rivivere i grandi successi del celebre gruppo salentino. Un’occasione unica per cantare insieme brani indimenticabili come “Mentre tutto scorre”, “Estate” e “Parlami d’amore”, in un’atmosfera carica di ricordi, emozioni e voglia di divertimento.

La serata di sabato 19 aprile, invece, vedrà protagonisti LUDJ e CANNAVOX, che a partire dalle ore 22:00 trasformeranno la piazza centrale in una grande pista da ballo a cielo aperto. Un mix esplosivo di musica elettronica e ritmi coinvolgenti per ballare in allegria.

Due appuntamenti da non perdere, che confermano il ruolo di aggregatore sociale che il centro storico di Castelvetrano sta tornando ad avere grazie alla sinergica collaborazione tra Cusà e Cafè d’Aragona. L’invito è semplice: lasciarsi trasportare dalla musica e godersi la bellezza del centro storico di Castelvetrano.

AUTORE. Giacomo Moceri