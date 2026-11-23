Un murale per ricordare Fratel Biagio Conte e mantenere vivo il suo messaggio di solidarietà, accoglienza e attenzione verso gli ultimi. È l’opera realizzata dall’artista castelvetranese Calogero Risalvato in piazza San Francesco d’Assisi a Castelvetrano: un omaggio al missionario laico palermitano che ha dedicato la propria vita ai poveri e agli emarginati creando anche la “Missione Speranza e carità”. L’iniziativa è nata dalla volontà dello stesso artista, che ha proposto la realizzazione del murale all’Amministrazione comunale, richiedendo la necessaria autorizzazione. Una proposta accolta e sostenuta dal Comune, che ha consentito di arricchire lo spazio pubblico con un’opera dal forte significato sociale e spirituale.

Fratel Biagio Conte è stata una delle figure più rappresentative dell’impegno sociale e umanitario in Sicilia. Attraverso la sua attività ha offerto assistenza e sostegno a migliaia di persone in difficoltà, facendo dell’accoglienza e della condivisione i principi fondamentali della propria esistenza. Il murale realizzato da Risalvato vuole rappresentare non soltanto un omaggio alla memoria di fratel Biagio, ma anche un invito a riflettere sui valori che hanno caratterizzato la sua vita. L’Amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando il valore di un’opera capace di trasmettere un messaggio positivo alla comunità e di ricordare l’importanza dell’attenzione verso le persone più fragili.