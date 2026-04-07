Un automobilista è morto in un incidente avvenuto ieri sera sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo nella zona di Balestrate, sul ponte Augusto.

L’uomo era a bordo di una Citroen C3 che, per cause in corso di accertamento, si è cappottata mentre viaggiava in direzione del capoluogo siciliano. L’automobilista è uscito dalla vettura e mentre era nella corsia di sorpasso è stato travolto da un’altra auto, che lo ha trascinato per un centinaio di metri. Sul posto sono intervenuti personale del 118, vigili del fuoco e la polizia stradale.