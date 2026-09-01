E’morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo, Salvatore Giglia, il 26enne rimasto gravemente ustionato a causa dell’incendio divampato a Ciminna la scorsa domenica. Il giovane aveva cercato di fronteggiare le fiamme che stavano danneggiando la sua campagna e la sua villetta. “La nostra comunità è oggi profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Salvatore Giglia, giovane di appena 26 anni – dice il sindaco Vito Filippo Barone – di fronte a una perdita così dolorosa e ingiusta, le parole sembrano non essere sufficienti.

È difficile accettare che una vita così giovane, con ancora tanti sogni, progetti e speranze davanti a sé, sia stata spezzata così presto. In questo momento di immenso dolore – aggiunge il primo cittadino – desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la scomparsa, facendoci interpreti del dolore e della commozione dell’intera comunità. In occasione delle esequie funebri sarà proclamato il lutto cittadino“.

Come riportato da livesicilia.it, il procuratore Angelo Vittorio Cavallo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma si sta valutando anche l’ipotesi di omicidio come conseguenza di un altro reato che in questo caso sarebbe l’incendio doloso. È infatti forte il sospetto che ad appiccare le fiamme a Ciminna sia stato un piromane.

Foto del giovane pubblicata sui social dal sindaco di Ciminna