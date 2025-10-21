Il 17 Ottobre, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano ha voluto ricordare i tre carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, caduti nella tragica esplosione avvenuta in provincia di Verona, omaggiando l’Arma dei Carabinieri presso la caserma di Castelvetrano con una corona con tre rose rosse che simboleggiano proprio i tre carabinieri caduti.

Il responsabile del Gruppo Territoriale del M5S di Castelvetrano Salvatore Di Benedetto, accompagnato da una delegazione del nostro Gruppo Territoriale, è stato accolto dal Vice Comandante della caserma dei Carabinieri di Castelvetrano, il luogotenente Asaro e altri militari in servizio.

Un minuto di raccoglimento in ricordo dei caduti ha rappresentato il momento più toccante ed emozionante dell’evento. Il Luogotenente Asaro ha ringraziato gli intervenuti sottolineando l’affetto dimostrato nei loro confronti. Di Benedetto ha anche lasciato una lettera indirizzata al comandante della caserma, Capitano Mantovani, dichiarando vicinanza e solidarietà all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie dei caduti e dei feriti. Il Comandante Mantovani, assente per impegni pregressi improrogabili, ha prontamente chiamato il nostro responsabile territoriale, ringraziandolo per il gesto, la sensibilità e la vicinanza in momenti così drammatici per l’Arma dei Carabinieri.