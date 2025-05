Non un’emergenza nata adesso ma «se ne parla da anni, ma non vengono prese le giuste misure di sicurezza e prevenzione». A dirlo è Mauro Stallone del movimento civico “Campobello nuova” dopo la rissa di sabato scorso nella frazione di Tre Fontane. «Il problema non è solo di interesse comunale, ma un discorso molto più ampio, al quale si deve trovare una immediata soluzione prima che ad andarci di mezzo sia della gente innocente», dice Stallone.