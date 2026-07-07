Chiusura dei locali all’1,30 di notte da lunedì a giovedì e alle 2,30 nel fine settimana, ossia venerdì, sabato e domenica. Stretta della movida nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina da parte del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini. L’ordinanza sindacale (è la n.34 del 23 giugno 2026) è stata firmata dal primo cittadino, motivata con l’aumento del fenomeno degli assembramenti, col diritto dei cittadini alla salute e al riposo. Oltre l’orario di chiusura dei locali, l’ordinanza dispone pure il divieto di vendita di bevande alcoliche già dall’una di notte, da lunedì e giovedì, e dalle 2 nel fine settimana. Stamattina gli esercenti di Marinella di Selinunte incontreranno il sindaco al Comune, perché una stretta così alla movida piace poco.

«Si colpiscono tutti invece di colpire chi sbaglia – dice la consigliera comunale d’opposizione Enza Viola – così si penalizzano gli imprenditori che hanno investito, rispettano le regole e danno lavoro. Significa impedire ai cittadini e ai turisti di vivere serenamente la città anche quando lo fanno nel pieno rispetto delle norme». Quello che viene chiesto da più parti è un maggiore controllo, «perché la sicurezza non si ottiene abbassando le saracinesche», aggiunge la Viola. Il confronto di oggi tra gli esercenti e il Comune porterà alla modifica dell’ordinanza?