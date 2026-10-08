Nel paese per eccellenza “culla” della regolarità automobilistica – Campobello di Mazara – torna il Trofeo “Cave di Cusa”, tappa del campionato italiano regolarità auto storiche (CIREAS) e del campionato siciliano. Il weekend motoristico prenderà il via sabato 10 ottobre all’hotel Zahira di Tre Fontane, sede delle verifiche sportive e tecniche (dalle 9 alle 12,15). La 1ª tappa scatterà ufficialmente alle ore 15,01 dal lido “Monnalisa beach” di Tre Fontane. Il percorso della prima giornata prevede passaggi, tra cui l’attesissima “Power Stage”alle ore 17 e la prova speciale “Chiraema” alle 18,01, prima del rientro a Campobello di Mazara per l’arrivo della prima vettura fissato alle 20,01. A completare la serata di sabato vi sarà la sfida per la Targa Nino Buffa(trofeo facoltativo), che vedrà i bolidi d’epoca sfilare tra via Mare e via Garibaldi. La 2ª tappa prenderà il viadomenica 11 ottobre alle ore 08,31 da via Garibaldi a Campobello di Mazara. I concorrenti attraverseranno i paesaggi suggestivi di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e le aree limitrofe. Tra i momenti di maggior fascino della giornata il controllo orario all’interno del Parco archeologico di Selinunte (ore 11,01). L’arrivo finale della prima vettura è previsto per le ore 13,31 all’hotel Zahira. Sono oltre 90 le prove cronometrate e un passaggio è previsto anche all’interno della Riserva Lago Preola e Gorghi Tondi.