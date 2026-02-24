Soccorso in mare, la notte scorsa, da parte degli uomini della Guardia Costiera di Mazara del Vallo dopo che un motopesca ha urtato un piccolo natante causandone l’affondamento. L’allarme è stato lanciato dagli uomini del motopesca; immediatamente è stato attivato il dispositivo SAR, con l’invio sul posto della motovedetta CP850 che ha recuperato i due occupanti del natante che sono finiti in mare. Trasportati a terra sulla banchina “Ammiraglio Francese” i due uomini soccorsi sono stati trasportati con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale.

Gli uomini della Guardia Costiera hanno cercato di ricostruire la dinamica della collisione. Perché i due malcapitati si trovavano in piena notte all’interno del bacino di evoluzione del porto e, per giunta, con un’imbarcazione che non era unità di lavoro? La Guardia Costiera ha anche verificato che, nel punto dove è affondato la barca a motore, non ci siano dispersioni di idrocarburi.