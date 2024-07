E’ morto all’ospedale “Cervello” di Palermo l’imprenditore alcamese Vito Nicastri, noto come il “signore dell’eolico”. Nicastri aveva 68 anni e da tempo lottava contro un tumore. Accusato di essere uno dei finanziatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, l’imprenditore alcamese ha affrontato diversi processi, incassando però assoluzioni e scegliendo, in alcuni casi, il patteggiamento. L’ultima, lo scorso dicembre, quando la Corte d’appello di Palermo lo ha assoluto dall’accusa di estorsione aggravata. La Procura generale aveva chiesto per lui 10 anni e 8 mesi. In primo grado Nicastri era stato condannato a 9 anni.

