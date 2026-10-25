È morto il cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo emerito di Palermo. La notizia è stata resa nota dalla Conferenza Episcopale Siciliana. Il cardinale aveva 88 anni. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute avevano destato preoccupazione. A giugno era stato ricoverato all’ospedale “San Marco” di Catania. «I Vescovi di Sicilia, unitamente al Presidente della CESi monsignor Antonino Raspanti e all’intera comunità ecclesiale dell’Isola, esprimono il proprio cordoglio e invitano tutte le comunità diocesane dell’Isola a unirsi nella preghiera di suffragio per l’anima del caro Cardinale, ringraziando il Signore per il bene compiuto al servizio della nostra Chiesa. Ricordando la sua profonda testimonianza di fede e la sua sollecitudine pastorale per le nostre Chiese, eleviamo la nostra preghiera al Signore della Vita affinché lo accolga nella gioia della Gerusalemme celeste», è il messaggio diffuso stamattina dalla Conferenza Episcopale Siciliana.