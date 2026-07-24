È morto a New York il professore Clemente Marconi, docente alla New York Univerity. Aveva 60 anni. La notizia è stata comunicata dalla moglie Rosalia Pumo al direttore del Parco archeologico di Selinunte Felice Crescente. Per decenni Marconi è stato protagonista di importanti campagne di scavi a Selinunte, con straordinarie scoperte nell’area dell’Acropoli. Archeologo specializzato nel Mediterraneo antico, ha insegnato alla Columbia University dal 1999 al 2006 e poi ha iniziato a insegnare all’Institute of Fine Arts–NYU e dal 2017 anche presso l’Università degli Studi di Milano. A Selinunte, dal 2006, ha diretto la missione a Selinunte dell’Institute of Fine Arts–NYU e dell’Università degli Studi di Milano. Nell’antica città di Selinunte ha portato con sé decine di studenti provenienti da tutto il mondo, trasmettendo loro la passione per l’archeologia e per l’antica città di Selinunte.

Parole di cordoglio sono state espresse dal direttore del Parco archeologico di Selinunte Felice Crescente: «Con la scomparsa di Clemente Marconi, Selinunte perde uno dei suoi più autorevoli studiosi e un archeologo che ha dedicato decenni di ricerca, passione e rigore scientifico alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro sito. A nome del Parco Archeologico di Selinunte, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a quanti hanno condiviso con lui un percorso umano e scientifico di straordinario valore. La sua eredità continuerà a vivere negli studi, nelle scoperte e nella memoria di Selinunte».