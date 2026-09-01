È morto a Partanna, all’età di 77 anni, don Gino Adamo. Lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio in chiesa madre, alla presenza del Vescovo monsignor angelo Giurdanella. Gli ultimi mesi della sua vita don Gino li ha trascorsi nella casa di riposo “Riggirello” di via Messina a Partanna. Negli anni del sacerdozio è stato direttore dell’Istituto di Scienze religiose della Diocesi e anche insegnante di religione al Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano.

«È stato un punto di riferimento, insieme ad altri insegnanti, di noi allora alunni – ha ricordato ieri l’avvocato Tancredi Bongiorno – restano indimenticabili le sue espressioni quando mi vedeva entrare in classe, con la piena consapevolezza che la sua lezione era ormai compromessa ancor prima di cominciare. Gli occhi lanciati all’insù, gli inviti ironici a chiedere l’esonero dalla materia per l’anno successivo. E non parliamo delle interrogazioni, vere e proprie messe in scena in cui la sua serietà non durava più di qualche secondo». La salma oggi sarà esposta nella chiesa del Collegio per la camera ardente. Mercoledì 2 settembre, ore 15,30, in chiesa madre i funerali presieduti dal Vescovo Angelo.